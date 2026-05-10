シンガー・ソングライター広瀬香美（60）が10日、自身のXを更新。プロデュースする3人組女性ボーカルユニット「UtaHime」のメンバーMOMOKAこと上田桃夏が5月末で卒業すると発表した。広瀬は「MOMOKA卒業に関するご報告」とし「この度、MOMOKAこと上田桃夏は5月末日をもちまして、UtaHimeを卒業させて頂く運びとなりました」と報告。理由として「これまでMOMOKAは『自身のソロ活動とグループ活動の両立』という信念を持ち、全力で音