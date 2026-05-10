お笑いタレント・有吉弘行（51）が10日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。大西洋を航行中にクルーズ船「MVホンディウス」でネズミなどが媒介する「ハンタウイルス」の集団感染疑いが出たことについて言及した。有吉はこの件について「コロナのときも『ダイヤモンド・プリンセス』号で（で集団感染が起きて）そうだったけど。あれは結局どうなんだろうね?」と不安そうに切り出す。ま