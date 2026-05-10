SixTONESが、日本テレビ系「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29、30日）のチャリティーパートナーを務めることが決定した。10日放送のグループの冠番組「Golden SixTONES」内で発表された。昨年はKing＆Princeや志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子がチャリティーパートナーを務めた。以下、過去の「24時間テレビ」出演者。◇◇◇▼第48回「あなたのことを教えて」（25年8月29〜30日）【総