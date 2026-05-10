第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１は５月１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は昨年の桜花賞、秋華賞を制して牝馬２冠。２５年度のＪＲＡ賞では満票に近い圧倒的な支持を集めて堂々、最優秀３歳牝馬に選出された。初の海外遠征だった２走前の香港マイルは案外な結果（１１着）に終わったが、ジックリと間隔を空けて立て直した前走の阪神牝