沖縄出身の４人組ロックバンド・かりゆし５８が１０日、大阪市の大阪城音楽堂で「かりゆし５８２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ母の日のホームゲーム」のワンマンライブを開催した。約２０００席の指定席が完売。立ち見席にも多くの観衆が集まった。また、母の日にちなみ、来場者にカーネーションが一人一本ずつ計２０００本が手渡された。ライブ冒頭でボーカル前川真悟（４４）の母・正枝（まさえ）さんがサプライズ登