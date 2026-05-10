6人組グループ・SixTONESが、日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（8月29日・30日）のチャリティーパートナーを務めることが10日、同局系『Golden SixTONES』内で発表された。【写真】びっくり！24時間TVチャリティーパートナー就任を聞いたSixTONES放送では、SixTONESが『Golden SixTONES』の名物コーナーである超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦中、突如セットから水