俳優中野英雄（61）が10日、Xを更新。自身の息子で、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に主演する俳優の仲野太賀（33）にエールを送った。同ドラマは天下統一を果たした豊臣秀吉の弟秀長（小一郎）にスポットを当て、兄弟の絆とともにその生涯を届ける物語。10日の放送終了後「いいね〜今日も！！」と放送を絶賛。「豊臣兄弟も色々と言われてる様だが批判も有り難く頂きこのまま突き進んで欲しいね！！」と、ドラマに寄せられるさまざま