お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功が１０日、インターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信に初登場した。配信後、スタッフが運営する公式ＳＮＳで写真を掲載した。１１日に６３歳を迎える浜田はこの日、同サービスの公式Ｘ（旧ツイッター）で「『浜田雅功のナマ生態』で“浜田雅功のお誕生日前日メシ”緊急生配信」を告知していた。配信終了後、「浜田組長と組員たち」の公式インス