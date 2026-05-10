SixTONESが、日本テレビ系「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29、30日）のチャリティーパートナーを務めることが決まった。10日に放送されたグループの冠番組「Golden SixTONES」内で発表された。番組名物の動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦中、突如セットから水卜麻美アナウンサー（39）が登場。「24時間テレビ」のチャリティーパートナー就任が発表され、大役起用に6人は驚きの表情を見せた。以下は、就任決定