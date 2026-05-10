韓国外務省は10日、ホルムズ海峡付近で起きた韓国の貨物船の火災原因について「飛行体が直撃した」と発表しました。ホルムズ海峡付近で4日、韓国の貨物船で火災が発生し、韓国政府の合同調査団が8日に現地調査を実施していました。韓国外務省は貨物船の火災原因について「正体不明の飛行体2機が貨物船の船尾を2回直撃したことが確認された」と発表しました。ただ、飛行体については「正確な機種や大きさを確認するには制約がある状