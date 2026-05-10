研究チームが作成したミトコンドリア系統樹と核ゲノム系統樹。（ラサ＝新華社配信）【新華社ラサ5月10日】中国の研究チームが、青蔵高原の黄牛（中国在来の家畜牛）の起源が約4千年前にさかのぼることを発見した。黄牛とヤクの遺伝子交流が3200年前に始まっていたことも確認し、これまでの記録より約700年早い成果となった。研究は蘭州大学（甘粛省蘭州市）、中国科学院青蔵高原研究所（北京市）の陳発虎（ちん・はつこ）院士