ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は10日、最終日12Rで優勝戦が行われ、5コースからチルト3度の強伸び足で捲った田上凜を西橋奈未（29＝福井）がインからうまく受け止めて勝利。待望の特別競走初優勝を決めた。田上凜（24＝大阪）がチルト3度を武器にして見せ場をつくったが、わずかに及ばなかった。優勝戦は5コースからコンマ08のトップスタート。グイグイと伸びたものの、インの西橋までは捲り切