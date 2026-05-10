バラエティでもSNSでも見ない日はないタレント・村重杏奈さん（27）の写真集が、5月29日に講談社よりリリース。SNSでは「艶っぽさ全開」「貴重すぎる」と話題沸騰中です。【写真】「ちょっとすけべすぎる」人生最後？の写真集発売が間近の村重杏奈さん気になるタイトルは「あんな」。これまでテレビで元気で明るいポジティブな姿を見せてきた彼女のイメージを超えて、27歳・オトナな女性「杏奈（あんな）」の部分を出せたのでは