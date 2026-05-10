5月。連休が明け、新生活の緊張がふっと切れるこの時期は、いわゆる「5月病」のようなメンタルの不調を感じる人が増えます。特に、仕事ができて周囲の期待に応え続けてきた“優秀な人”ほど、連休明けにどうしてもエンジンがかからず、深い落ち込みに襲われてしまうことも少なくありません。今回お話を伺ったのは、『最強の俯瞰思考』（KADOKAWA）の著者で、オーセンティック・リビング代表の亀井弘喜さん。亀井さんは、独立後、心