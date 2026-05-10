元フジテレビでフリーアナウンサーの富永美樹が、先輩アナウンサーとの２ショットなどを披露し話題になっている。富永アナは１０日までに自身のインスタグラムを更新。「ＧＷはガッツリ仕事と１．５日ほど八木姉さまに遊んでもらいました！トータル１０時間ぐらい喋りっぱなしさすが＃アナウンサーよく喋る…笑」とつづり、先輩アナウンサーの八木亜希子アナと食事を楽しむ様子の写真をアップ。また「そして少し早めに＃