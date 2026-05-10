Ｎｅｔｆｌｉｘ「サンクチュアリ−聖域−」の協力会社で、タレントのマネジメント・キャスティングを行う芸能プロダクション「ＯｆｆｉｃｅＫ．Ｏ」が９日、都内でアイドルグループの第２回オーディションを行った。５〜７人組のアイドルグループを想定し、年内のデビューを見据えている。また、メンバーの幅広い活動も視野に入れており、俳優やモデルなどでも活躍するマルチアイドルとして育成するという。第２回のオーデ