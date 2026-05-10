◆卓球世界選手権団体戦最終日（１０日、英ロンドン）３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの準々決勝で、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソー）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子が、同１位の中国と対戦した。第３試合で世界１５位のカットマン橋本は、通算成績は２勝０敗で同７位の蒯曼（かい・ばん）と対戦。第１ゲームを１１―６で先取したが、第２ゲームはカット打ちを