お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志と母の２ショットが公開され、反響を呼んでいる。ダウンタウンのコンテンツを有料配信する「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の公式インスタグラムが１０日までに更新され、「【収録中の写真公開】『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』が本日配信開始！＃ダウンタウンプラス」と記し、松本がおだやかな表情で母の手を握る２ショットがアップされた。