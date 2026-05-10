「卓球世界選手権団体戦決勝日本−中国」（１０日、ロンドン）世界ランク２位の日本女子が、同１位で７連覇を狙う中国と対戦。１勝１敗で迎えた第３試合は、シングルス世界１５位の橋本帆乃香（デンソー）が、同７位の蒯曼を撃破。２勝１敗とし、５５年ぶりの金メダルへ王手をかけた。橋本はサウスポー・蒯曼の攻撃をひたすらカットで返し、ミスを誘いスタイルで第１セットは１１−７で先取。第２セットは５