お笑いタレント・有吉弘行（51）が10日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あの大物歌手が同番組を聞いている件について言及する場面があった。リスナーから「『サカナクション』のボーカルを務める山口一郎さんが、今週自身のオールナイトニッポンで、なんと『サンドリ』をラジオの勉強のために聞いているとおっしゃっていました。山口さんのオールナイトニッポンは今年の4月から始ま