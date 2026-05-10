家事も育児も義母の相手も妻に丸投げ。「温かい家庭をつくろう」と言っていた夫はどこへ？▶▶この作品を最初から読む娘のももが小学2年生になり、ついに一人で眠れるように！ 7年ぶりに夫婦の時間が戻ると期待した律子は、夫・圭一郎がいる寝室へ向かいます。しかし、夫は「律子とはそういう気になれないんだ」と全くツレない態度。会社では「お子さんまだ小さいでしょう」と期待されず、家庭では夫に拒否され…律子は