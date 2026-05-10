『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』より▶▶【マンガ】『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』を最初から読む高齢者を身体的、精神的にサポートする介護サービス。自宅に赴く訪問介護では特に、家族との連携が不可欠になってきます。そのため嫌でも見えてしまうのが、利用者の家庭事情。現職ケアマネージャーで、コミックエッセイ『ヤベー高齢者ばかり担当