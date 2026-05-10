13日（水）から17日（日）に開催されるAVC男子チャンピオンズリーグ（ACL）2026に、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）を代表してジェイテクトSTINGS愛知が出場することが決定した。 ACLではアジア各国のチャンピオン8クラブによるトーナメント戦が行われ、上位2チームに世界クラブ選手権への出場権が与えられる。2026年大会はインドネシアのポンティアナックで開催される。 日本のSVリ