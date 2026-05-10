◇卓球・世界選手権団体戦決勝日本―中国（2026年5月10日英ロンドン）1971年名古屋大会以来55年ぶりの金メダルを目指す日本女子は、6大会連続で決勝戦で絶対王者・中国と対戦。第3試合は橋本帆乃香（デンソー）がカイ曼に3―1で勝ち、2勝1敗で優勝に王手をかけた。チーム最年長27歳のカットマンが変幻自在の技を見せた。熟練のテクニックで左右に球を散らし、難敵をほんろう。第1ゲームは11―6で先取した。第2ゲーム