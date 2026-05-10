女優で現在は脚本家、コメンテーターとしても活躍する中江有里が、亡き母との思い出ショットを公開した。中江は１０日、自身のインスタグラムを更新。「２０１３年の母とわたし。働き者の母でした。この夏、七回忌を迎えます。＃母の日」と記し、亡くなった母を笑顔で顔を寄せるツーショットをアップした。この投稿には「目がよく似てるねー」「女優さんかと思った！お綺麗なお母さまですね」「素敵なお母さまですね」「涙が