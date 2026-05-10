◆陸上木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）名古屋・アジア大会の代表選考会を兼ねた女子１万メートルで日本歴代３位（３０分４５秒２１）の記録を持つ社会人２年目の不破聖衣来（三井住友海上）が、３２分５９秒６８で９位だった。序盤は先頭集団から離れた２番手集団を引っ張ったが、リズムをつくれず最後方に下がると最後まで前に追いつくことはできなかった。「スピードに乗れなくて前半から動きが悪かっ