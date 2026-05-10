グラビアアイドル・溝端葵(25)が、4月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。 【写真】テーブルの上にむにゅっと乗せてる！制服姿でも油断できない溝端葵 自身のインスタグラムには、7月17日に発売する1st写真集(集英社)のオフショットなどを掲載。ベッドで横になる姿を披露し「ここ私が泊まってたヴィラのお部屋なの！週プレに載ってるこの衣装のページお気に入りお気に