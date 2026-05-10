中道改革連合が7日、国会内で「安定的な皇位継承に関する検討本部」の会合を開き、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を容認する方向で大筋一致したことが報じられ、元議員や立憲民主党議員から困惑の声が集まっている。 現在の皇室典範では皇族が養子を迎えることは禁止されているが、この案では特例として養子縁組を可能にする法律を整備する。具体的には戦後皇籍を離脱した旧宮家に連なる男系男子を現在の宮家の養子