ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１８回「羽柴兄弟！」が１０日に放送された。秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。有能な家臣を求めて選抜試験を行い、聡明な石田三成と出会い、配下となった。演じていたのは松本怜生。連続テレビ小説「おむすび」で先輩・風見亮介役でブレークした２６歳。ネットでも話題となり「石田三成がめちゃくちゃイケメンｗ」「今回の石田三成は誰なの？涼やかなイケメンなんだ