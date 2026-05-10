女優の宮城弥生（20）が10日、自身のインスタグラムを更新。母への感謝をつづった。Saucy Dogの曲「いつか」を踊る動画を投稿し、宮城は「好きな人や大切な人と同じ傘に入ったり、ブランコに乗ったり星眺めたりできるのってすてきだなあ」と、同曲の歌詞に合わせて書きだした。そして「5月に入っていい事もあったし、自分のミスもあったし、今日はここ数年の自分のミスの中で一番心にきたミスしちゃった悲しい。悔しい。憎い。早