【2026 COFFEE GEAR】アウトドアだからこそ、ひと手間かけた最高の一杯を楽しみたい。そして万が一の災害時にも、そこにおいしいコーヒーがあったなら。自分だけでなく、周囲の大切な人たちの心をきっと癒してくれることだろう。＊＊＊キャンプに求める要素は人それぞれ。とはいえそこで過ごす時間は、心を休めるリフレッシュタイムと位置付ける人も多いことだろう。そこで欠かせないのは、やはりコーヒーだ。アウトドアだ