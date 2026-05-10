元KAT-TUNの中丸雄一さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。NEWS・小山慶一郎さんとのツーショットを披露しました。【写真】中丸雄一、NEWS・小山慶一郎とのツーショット「2人のツーショットがエモいです！！」中丸さんは「こやまーーーん！！！ おしゃキャン！ 最高でした。5月12日(火) 25:55〜26:25 放送」とつづり、2枚の写真を投稿。NEWSの小山慶一郎さんとのツーショットや屋外のテーブルに置かれたビールの写真を披露