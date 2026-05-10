モデルの益若つばささんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。18歳の誕生日を迎えた息子との親子ショットを披露しました。【写真】益若つばさ、18歳息子との親子ショット「このビジュで18歳のママなのエグい」益若さんは「息子18歳のお誕生日でした！ 世の中的には成人らしい、、！ （実感０）おめでとうー！」とつづり、4枚の写真を投稿。お揃いカラーのトップスを着用した親子リンクコーデで息子の誕生日を祝福する親子ショッ