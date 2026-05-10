【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は、ウクライナが東部ドンバス地域（ドネツク、ルハンスク両州）から軍を撤退させない限り「何十回交渉を重ねても状況は変わらない」と述べた。和平交渉の進展には撤退が必要だとの考えを示した。ロシア国営テレビが10日にインタビューを放映した。ロシアはドンバスからのウクライナ軍撤退を繰り返し要求し、同地域の全面支配を目標にしている。ウシャコフ氏によると、米国の