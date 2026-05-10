ソフトバンク８−３ロッテ（パ・リーグ＝１０日）――ソフトバンクが逆転勝ち。三回に周東の適時三塁打と本盗で追いつき、四回に栗原のソロで勝ち越した。前田悠が今季初勝利。ロッテは３カード連続の負け越し。相手投手や三塁手を観察、確信持ちスタートその瞬間、まるでキツネにつままれたように満員の球場が静まりかえった。ソフトバンクが誇るスピードスターの周東が、小久保監督でさえ「度肝を抜かれた」と振り返ったプロ