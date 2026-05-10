◆大相撲夏場所初日（１０日・両国国技館）東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）が新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）を土俵際のすくい投げで破った。物言いがつき、琴勝峰の肘が先に着いたとして行司軍配差し違えで勝利。「危なかったけど、久々に初日勝てて良かった」と、３場所ぶりの白星発進に胸をなで下ろした。この日は大銀杏（おおいちょう）姿で初めて土俵に上がった。報道陣に「いけてますか？似合ってるか分からないですけ