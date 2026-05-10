【新華社天津5月10日】中国天津市のランドマーク、天津鼓楼でこのほど、ロボットによる相声（漫才）が行われた。スマートロボット「逗你玩（ドウニーワン）」は相方との掛け合いやダンスができるだけでなく、膨大な料理名を早口でしゃべる作品「報菜名」を見事に演じ、会場を沸かせた。（記者/李帥）