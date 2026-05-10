味の素AGFの人気商品《「ブレンディ®」 ポーション》と、サンリオの大人気キャラクター「ポムポムプリン」が夢のコラボ♡体験型ポップアップイベント『ポムポムポーションCafe』が、2026年5月21日（木）から5月24日（日）までの4日間限定で、六本木ヒルズカフェにオープンします。かわいすぎるフォトスポットや限定ドリンク、プレゼント企画まで盛りだくさん。初夏のおでかけ気分を盛り上げてく