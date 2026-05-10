青春時代の記憶がよみがえる、平成のコミュニケーションツールの変化を体感できる、そんなイベントを取材してきました。懐かしの空間で、青春時代にタイムスリップできると話題になっているのが、東京・六本木ミュージアムで開催されている「平成恋愛展」。会場には教室のほかにもファミレスなど、懐かしの空間が。平成の青春時代のアイテムがたくさん並べられている中、小山内キャスターが懐かしく感じたのは、運動したあとに使用