JR東海道線の車内で10日午後、スプレーがまかれたと通報があり3人が体調不良を訴え病院に搬送されました。車内からは有毒な成分は検知されず、警察などが詳しい状況を調べています。10日午後4時半ごろ、JR東海道線の上りの電車内で、「スプレーをまかれた」と女性（30代）から119番通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など24台が出動し、通報者の女性を含む30代の男女2人と1歳の女の子1人がのどの痛みや頭痛を訴えて