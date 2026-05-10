ミュージシャンでタレントのモト冬樹さん（75）、ミセスモデルとして活躍中の武東由美さん（65）夫妻が5月12日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】結婚披露宴を終えてフォトセッションを行うモト冬樹（右）、武東由美夫妻（2010年）結婚16年目を迎えた2人。モトさんが59歳で初婚、武東さんは49歳での再婚で娘が1人いて、「幸せな熟年婚」と話題になりました。結婚と