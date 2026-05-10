子どもが大きくなってくると、親が話しかけても無視することがあるかもしれません。特に子どもが自分ではしたくないようなことや面倒と感じることについては、そのままスルーしようとする場合も。ママスタコミュニティのあるママも、子どもたちに無視されることがあるようです。『高校生の子どもが男女それぞれ1人ずついます。「上履き洗っておいて」とか「箸と水筒を出しておいて」と言っても返事せず無視。結局放置して、何度言