往年の「ディフェンダー」を“最新仕様”に仕立て直した「TWISTED T110」国内外の名立たる名車たちが集結した自動車イベント「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」が、2026年4月10日〜12日の期間、千葉市美浜区の幕張メッセにて開催されました。今年の主催者展示のテーマのひとつは、「レストモッドの世界」。レストモッドとは、「レストア」と「モディファイ」を組み合わせた造語。簡単にいえば、人気のクラシックカーをベースに、完