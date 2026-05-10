NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第18話のタイトルは「羽柴兄弟！」。前回、足利義昭（尾上右近）を京から追放し、朝倉・浅井との戦いに勝利した織田信長（小栗旬）。今回のタイトルが赤の感嘆符にデザインされていることを象徴的に、『豊臣兄弟！』の物語が第2章に入ったことを強く印象付ける回となっている。 参考：松本怜生、『豊臣兄弟！』石田三成役を父親から予言されていた？「緩急のある人物に」 信長は長篠の戦いで宿