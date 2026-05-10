私はユカリ、フルタイムで働くママです。娘のユメ（小4）は、最近流行りの友だちとのシール交換にすっかり夢中になっています。集めたシールを嬉しそうに眺める娘の姿を、私は微笑ましく見守っていました。ただうちは1歳半の下の子がいるから、休日でもなかなかお店まで足を運べません。そんなある日、娘の保育園時代のママ友・レイさんから「新作シールが購入できるんだけど、よかったらどう？」という連絡が届きました。レイさん