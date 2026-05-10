嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第27話アップデートできた……かな？【義父の気持ち】【編集部コメント】お義父さん、よかった。「今度遊びに来い」じゃなくて「気が向いたら」「いつか」と、相手の気持ちに寄り