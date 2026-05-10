携帯電話のバッテリー切れが原因で連絡が取れなくなり、一時、男性2人が山岳遭難したと思われた騒ぎがありました。 【写真を見る】登山には予備バッテリーを月山でスマホ電源切れによる遭難騒ぎ連絡つかず家族が警察に通報（山形・西川町） 今月7日から山形県西川町の月山に登山に訪れていた茨城県の男性2人の行方がわからなくなり、警察が捜索の準備を進めていましたが、10日の朝、2人は無事自力で下山しました