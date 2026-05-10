タレントの千秋が10日、自身のインスタグラムを更新。「母の日」に、社会人になった長女とのエピソードを明かした。「娘が初任給でプレゼントをくれました。びっくりした！前から気になっていた海外ブランドのアクセサリーでした」と明かし、「娘にその話はしたことがなかったのに『きっとママが好きそう』と選んだんだって。可愛い。私のことをよく見てくれているんだなあ。宝物です」と喜びを告白。「それからある日、ご飯