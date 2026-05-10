【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年7月5日（日）に開催されるRestria初の単独イベント『Restria 1st Patrol Event「WARP to TOKYO」』のオフィシャルサイト先行受付がスタートした。本公演ではチケプラ電子チケットが採用されている。バーチャル空間と現実世界を自在に行き来する存在であるRestria（レストリア）が、ついに“リアル世界”で本格始動。初の単独イベント『Restria 1st Patrol Event「WARP to TOKYO」』の