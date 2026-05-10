女優の三田寛子が、３人の息子、歌舞伎俳優として活躍する長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・中村歌之助からの粋な「母の日」のプレゼントを明かした。三田は１０日、自身のインスタグラムを更新。「三兄弟から私が一番嬉しいだろうと２ＰＭＪａｐａｎ１５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＣｏｎｃｅｒｔ”ＴＨＥＲＥＴＵＲＮ”ｉｎＴＯＫＹＯＤＯＭＥのチケットを母の日の（プレゼントの絵文字）に